«تعليم القاهرة» تتفقد فصول التأسيس العسكري في مدرسة عرابي الثانوية

تفقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير العملية التعليمية داخل فصول التأسيس العسكري بمدرسة أحمد عرابي الثانوية الفنية العسكرية بنين، فضلا عن طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني.

رافقها خلال الزيارة، اللواء أيمن عبدالفتاح، قائد قطاع محافظات القاهرة الكبرى لمدارس التأسيس العسكري، والدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني.

وتأتي الزيارة وفق بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والدفاع «قيادة الدفاع الشعبي والعسكري»، ووفق توجيهات القيادة السياسية لإعداد طلاب تمتاز بالثقة بالنفس والولاء للوطن والانضباط.