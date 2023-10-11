«التعليم»: لا صحة لإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بعد انطلاق الفضل الدراسي الأول يوم السبت 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لا صحة لإلغاء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا صحة لما يتناقل على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الاختبارات الشهرية لصفوف النقل، مؤكدا استمرار الاختبارات والتقييمات وأعمال السنة مثل العام الدراسي الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه يجرى عقد ثلاثة اختبارات شهرية في الفصل الدراسي الأول، الأول في نهاية أكتوبر الجاري، والثاني نهاية نوفمبر المقبل، والأخير هو امتحان نصف العام الدراسي 2024.

وعن توزيع درجات الطالب في الفصل الدراسي الأول، أوضح المصدر أنه يخصص 80% من درجة اختبار الفصل الدراسي+ 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة «الانضباط» + و5% على السلوك.