«التعليم» تكشف عن مصوغات التعيين للمقبولين في «30 ألف معلم»

كشفت المديريات التعليمية، عن مصوغات التعيين للمقبولين بمسابقة «30 ألف معلم»، بعد إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة، واستعدادا للتعاقد معهم وبدء تسكينهم واستلامهم العمل، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

مصوغات التعيين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت المديريات التعليمية، مصوغات التعيين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولي، كما يلي.

- إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.

- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

- أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة «استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103، طلب استخدام».

- قرار المجلس الطبي.

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «الذكور».

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء «الإناث».

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.