«التعليم» تكشف عن بدائل مجانية للدروس الخصوصية.. «النتائج مبهرة»

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمنع الدروس الخصوصية والتخفيف عن أولياء الأمور، ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي، من خلال عدة مسارات، فضلا عن دور المدرسة الأصلي والأساسي، لتكون بديلا للدروس الخصوصية.

مجموعات الدعم المدرسي

وأوضح وزير التربية والتعليم، إجراءات الوزارة لمنع الدروس الخصوصية للشهادتين الإعدادية والثانوية، والمسارات التي أتاحتها الوزارة، وكان أولها مجموعات الدعم المدرسية التي تكون بمقابل بسيط تحدده إدارة المدرسة حسب ظروف المنطقة، ويتولى التدريس بها مجموعة من أمهر المدرسين.

وتابع حجازي، أنّ الوزارة كلّفت الإدارات التعليمية بتجهيز قاعات خاصة بالمجموعات في عدّة مدارس داخل كل إدارة، وتزويدها بالإمكانيات اللازمة واختيار المعلمين المتميزين، بما يتوافق مع رغبة الطلاب.

وبيّن وزير التربية والتعليم، أنّ باقي الصفوف تكون مجموعات الدعم على مستوى المدرسة، والمعلم المشارك فيها يحصل على مستحقاته عقب الانتهاء مباشرة من أداء المجموعة.

حصص البث المباشر

وأشار حجازي، إلى أنّ المسار الثاني الذي انتهجته الوزارة، هو حصص البث المباشر للمواد الدراسية المختلفة، التي تبدأ مطلع أكتوبر للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي، من خلال منصة البث المباشر التابعة للوزارة، لافتا إلى أنّ الوزارة ستستخدم للمرة الأولى أدوات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز في المحتوي المقدم خلالها، ولا يدفع فيها الطالب أي مقابل مادي.

القنوات التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ المسار الثالث هو القنوات التعليمية، التي استعانت فيها بأكفأ وأشهر المعلمين على مستوى الجمهورية، وتقدم شرحا سهلا ومبسطا لجميع الصفوف الدراسية، وسيكون لدينا منصات تعليمية من داخل المحافظة، ليكون أمام الطالب اختيارات كثيرة سواء من المحافظة التي يعيش فيها، أو من خارجها.

مواد تعليمية

وأوضح حجازي، أنّ الوزارة أنتجت مواد تعليمية وتدريبية تمّ وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وهذه أفضل 100 مرة من الكتب الخارجية، لأنها تشتمل على المفاهيم الأساسية لكل درس ووحدة ومادة، وتساعد الطلاب على إتاحة أقصى درجات التحصيل بالتكامل مع الكتب المدرسية.