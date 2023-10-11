مصادر: «الوطنية للانتخابات» تستقبل تأييدات المرشحين المحتملين للرئاسة حتى 14 أكتوبر

قالت مصادر قضائية، إنّ الأوراق التي قدّمها المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، جار فحصها، ومن المقرر وفقا للجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية، إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء فحص ومراجعة أوارق المرشحين.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد ما يمنع المرشحين المحتملين الثلاثة الذين تقدّموا بأوراقهم، من الاستمرار في جمع تأييدات من المواطنين بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى وتقديمها للهيئة قبل غلق باب الترشح، طالما استوفوا أوراقهم المقدمة للجنة.

وأكدت المصادر أنّه لن يتم استلام أوراق من راغبي الترشح دون أن تكون كاملة، لكنها تتيح لمن تقدموا واستوفوا أوراقهم إضافة ما جمعوه من تأييدات من المواطنين وتقديمها للهيئة قبل غلق باب الترشح المقرر 14 أكتوبر من الشهر الجاري.