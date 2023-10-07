مواعيد انتخابات الرئاسة 2024.. تنطلق مع بداية شهر ديسمبر بالخارج

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي الطلبات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل حتى يوم السبت الموافق 14 من نفس الشهر، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءًا.

نشر القائمة المبدئية

وخلال تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات، تم نشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح وأعداد المذكيين والمؤيدين لكل منهم يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، وتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءًا يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أكتوبر حتى يوم 18 من نفس الشهر.

فحص طلبات المتقدمين

وتفحص الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات المتقدمين للترشح والفصل في الاعتراضات عليهم يوم الخميس 19 من شهر أكتوبر حتى21 من ذات الشهر، كما أنه سيتم إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات بقية الإجراءات على أن تجرى مواعيد الانتخابات الرئاسية في مصر أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من الشهر نفسه.