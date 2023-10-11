وزير الزراعة: تنفيذ 956 بئرا لحصد مياه الأمطار بمطروح ضمن مشروع برايد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور محمد عبدالقادر المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الايفاد» وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية «برايد» بمحافظة مطروح والذي ينفذه الايفاد بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وخلال الاجتماع، اطلع وزير الزراعة على ما جرى إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح.

تحسين المعيشة للمجتمعات البدوية

وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية، ومشروع برايد قام حتى الآن بتنفيذ 956 بئرا لحصد مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 60 خزان أرضي وتطهير 53 بئرا رومانيا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة والشرب وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا، وكذلك إنشاء 58 فصلا لمحو الأمية ساهمت في محو أمية حوالى 600 سيدة بدوية.

تنمية المراعي والوديان

وأضاف القصير في بيان، أن المشروع يهتم بتنمية المراعي والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز محافظة مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون والاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.

تنمية المراعي

ووجّه القصير، بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الأعلاف تتناسب مع البيئات الصحراوية، كما وجّه بتنفيذ نماذج رائدة تحتذى مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات.

من جانبه، أشاد المدير القطري للإيفاد بالتعاون البناء والمثمر مع الحكومة المصرية وما تحقق من إنجازات على الأرض الواقع واصفا مع حدث بالفعل بأنه تجربة فريدة تحتذى لكثير من الدول مؤكدا أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف خلال الفترة الزمينة المحددة حتى الآن، وهناك رضاء كبير من أهالي المناطق البدوية بمطروح على المشروعات التي ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.