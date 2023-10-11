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وزير التعليم العالي يصدر قرارا بتعيين الدكتور ماهر مصباح أمينا لـ«الجامعات الأهلية»

كتب:

أحمد أبوضيف
03:45 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الدكتور ماهر مصباح

الدكتور ماهر مصباح

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتور ماهر عبدالفتاح محمد مصباح رئيس جامعة السويس الأسبق، للعمل أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية.

معلومات عن الدكتور ماهر مصباح 

الدكتور ماهر مصباح شغل عدة مناصب قيادية منها الرئيس الأسبق لجامعة السويس، والعميد الأسبق لكلية هندسة بترول والتعدين جامعة قناة السويس، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في العديد من المجلات والدوريات والمؤتمرات العالمية والمحلية، كما حصل على جائزة عبدالله المبارك الصباح في الدراسات المائية.

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