قائمة تطعيمات الطلاب في كل الصفوف تزامنا مع بدء العام الدراسي

أعلنت المدارس، بدء تطعيم الطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، عبر حملات مديريات الصحة، لطلاب المدارس المستهدفين بالتطعيم حسب الفئات العمرية، طبقاً لخطة الدولة في تطعيم طلاب المدارس سنوياً، وذلك لزيادة مناعة الطلاب وحمايتهم ومنع حدوث أي تفشيات وبائية.

أكدت المدارس، أن التطعيم يجري من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

تطعيمات الطلاب بالمدارس

وترصد «الوطن» في السطور التالية التطعيمات المحددة لطلاب المدارس حسب الفئات العمرية لجميع المراحل التعليمية:

- الصفف الأول رياض أطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي: تطعيم ضد الالتهاب السحائي نصف سم تحت الجلد بعضلة الذراع اليسرى الخلفية.

- الصف الثاني والصف الرابع الابتدائي: طعم «الثنائي كبار» نصف سم عضل بعضلة الذراع اليسرى، وتكون هذه التطعيمات هي جرعات تنشيطية استكمالا للتعليمات التي سبق منحها للأطفال عند عمر «شهرين و4 شهور وسنة ونصف».