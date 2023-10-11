«الصحفيين» تطرح 96 وحدة «سكن مصر» في 6 أكتوبر الجديدة لأعضائها

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب الحجز لـ96 وحدة سكنية، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمشروع سكن مصر، اعتبارا من السبت 14 أكتوبر الجاري، وحتى السبت 21 أكتوبر، ويتراوح متوسط سعر المتر من 7070 جنيها إلى 7425 جنيها، حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز بيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة، علما بأنه ستطرح باقي الوحدات السكنية الـ«576» المخصصة للنقابة فور ورود الأسعار.

أوضحت «الصحفيين» أنه يجري سداد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% من قيمة الوحدة «مجلس أمناء»، و10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، و5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، إضافة إلى 1% من قيمة الوحدة مصاريف عن العام الأول من تاريخ الاستلام.

أضاف بيان النقابة: «يُقسط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالأعباء البنكية «سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية»، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ «الاستلام - التقديم» بمركز الخدمات بالطابق الأول.

وعن شروط الحجز، تكون الأولوية لمن لم تسبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل، وتجرى قرعة في حالة زيادة عدد الراغبين فى الحجز بعد استبعاد من سبق استفادته على عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.