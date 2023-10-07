«الصحفيين» تعلن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الرد على جرائم الاحتلال

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

ووجهت نقابة الصحفيين، في بيان، التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية التي شنت فجر اليوم، عملية «طوفان الأقصى»، التي جاءت بالتزامن مع احتفالات العرب بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهي العملية النوعية الأكبر والأولى من نوعها للمقاومة داخل الكيان.

«الصحفيين» تنعى شهداء العملية

وتابع البيان: «وإذ تنعى نقابة الصحفيين المصريين، الشهداء والمصابين الأحرار الذين سقطوا خلال العملية، فإنها تؤكد على فشل سياسات العدو في قمع الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات المتكررة للمتطرفين الصهاينة للأماكن المقدسة في حماية جيش الاحتلال».

«الصحفيين» تدين هجمات العدو

وتابع: «وتدين النقابة الغارات التي شنتها قوات طيران العدو الصهيوني وأدت إلى هدم عشرات المنازل في قطاع غزة واستشهاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين، كما تشدد النقابة على أن الشعب الفلسطيني الذي تحمَّل جرائم الاحتلال لعقود طويلة من حقه أن يقاوم ويرد بكل ما يملكه من أدوات، وتطالب الأنظمة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة التحرك لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والذي توعدته آلة الحرب الصهيونية بالانتقام على محاولته الدفاع عن أرضه ومقدساته».

واختتم البيان: «وتعيد نقابة الصحفيين التأكيد على موقفها الثابت من الانحياز إلى الحقوق الفلسطينية في مواجهة الإجرام الصهيوني، وتشدد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضيتها وقضية العرب الأولى، وأن دعمها وانحيازها للمقاومة هو دعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.. تحية إلى أروح الشهداء.. وعاشت فلسطين حرة».