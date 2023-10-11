أمين عام شباب «حماة الوطن»: مصر تبذل جهودا حثيثة لحل القضية الفلسطينية

قال كريم إمام أمين عام شباب حزب «حماة الوطن» إن القضية الفلسطينية على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية المصرية التي تحمل دائما على عاتقها هموم الأشقاء العرب، وذلك دون السماح بالمساس بأمنها القومي المصري والعربي.

جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

أكد «إمام» في بيان أن مصر تبذل جهودا حثيثة لحل القضية الفلسطينية وإقرار السلام العادل والشامل في المنطقة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق والمدنيين العزل، ووقف نزيف الدماء المستمر، مشددا على أن مصر لم ولن تتخل عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وثمّن جهود القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، بالتواصل مع قادة وزعماء العالم وبذل جهود كبيرة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى الحل الأمثل الذي يضمن تهدئة الأوضاع بين أطراف النزاع أولا ومن ثم الجلوس على طاولة الحوار وحل القضية.

ودعا كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في حملة جمع وإرسال قوافل الإغاثة المصرية التي ترعاها مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر لتقديم المساعدات المادية والعينية بشكل مستمر للشعب الفلسطيني، الذي يعاني ويلات الحروب بسبب الاعتداء الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

أعمال إسرائيل العدوانية بحق الشعب الفلسطيني

وشدد على أن القيادة السياسية في مصر حذرت من تداعيات التصعيد الحالي في الأراضي المحتلة، مثمنا حديث الرئيس السيسي الذي أكد فيه أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين هو الخيار الأمثل لوقف النزاع .

واختتم أن ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن ينتج عنها إلا تعقيد للأمور ومزيد من العنف.