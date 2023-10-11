عضو بـ«النواب» يشيد بتصريحات السيسي عن القضية الفلسطينية: «قوية للغاية»

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى «قوية للغاية»، وتحمل رسائل مباشرة تجاه التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية، وبالتحديد في قطاع غزة.

وأوضح في بيان صادر عنه اليوم أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد أن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة والقضايا العربية عامة.

تهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وما يحدث على الساحة الفلسطينية، وتسعى إلى التشاور والمباحثات لإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه في إقامة دولته فلسطين وعاصمتها القدس، علاوة على تهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

القيادة السياسية تكثف اتصالاتها على جميع المستويات

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في وقتها أمام وحشية إسرائيلية غير مسبوقة، تستهدف قطاع غزة وتصريحات منفلتة من المسؤولين الإسرائيليين، موضحا أن القيادة السياسية تكثف اتصالاتها على كل المستويات الإقليمية والدولية، لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين.

وطالب النائب زكي عباس جميع دول العالم بتبني رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل هو الحل الأمثل لتحقيق الأمن الحقيقي للجانبين، والحفاظ على حقوق المواطنين الأبرياء.