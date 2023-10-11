«مصر أكتوبر» يثمن بيان الحوار الوطني حول القضية الفلسطينية

ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الأوضاع في فلسطين والقضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها ووقوفها خلف القيادة السياسية في كل قراراتها لصون وحماية أمن البلاد القومي.

تصعيد الأزمة يخلف تداعيات خطرة

وأضافت في بيان صحفي أن غزة الأبية امتدادا طبيعيا لحدودنا الشرقية، منوهة بأن تصعيد الأزمة وزيادة التوتر بين الجانبين يخلف تداعيات خطرة وجسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وحذرت رئيس حزب مصر أكتوبر من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة، مؤكدة أن شعب مصر يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأراضيها.

ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

وطالبت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بكل صوره، مثمنة كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحة أن مصر لم ولن تتوان عن مساندة كل الأشقاء في أزماتهم والقضية الفلسطينية كانت ولازالت أولوية على الأجندة المصرية.