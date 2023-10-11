«حقوق الإنسان بالنواب»: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية «ثابت»

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مازال ثابتا بقناعة المرء، موضحا أن مصلحة الشعب الفلسطيني هي الوجهة.

الاسترشاد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وطالب في بيان المجتمع الدولي والمتشدقين بحقوق الإنسان أن يسترشدوا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتابع: «يجب أن يضعوا في اعتبارهم أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب المبرمـة فـي 12 أغسطس1949».

وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على الأحياء السكنية، وأدت إلى مصرع عدد كبير من الفلسطنيين وإصابة آخرين في مشاهد دامية توحي بتدني المستوى الأدمي والأخلاقي لأسوء درجاته.