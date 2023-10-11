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عبير صبري: دوري في «حدوتة منسية» مفاجأة

كتب:

أحمد حسين صوان
04:55 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
عبير صبري

عبير صبري

تعيش الفنانة عبير صبري، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، إذ تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل اجتماعي جديد، يحمل اسم «حدوتة منسية»، تُجدد من خلاله التعاون مع الفنانة سوسن بدر.

وبدأت عبير صبري، تصوير مشاهدها في «حدوتة منسية» قبل يومين، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، بعد فترة طويلة من التحضيرات، ومن المُقرر أنّ يُعرض المسلسل المكوّن من 30 حلقة، في موسم الشتاء.

وكشفت عبير صبري، في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، تفاصيل الشخصية التي تُجسدها خلال الأحداث، موضحة أنها تؤدي دور «دهب»، واصفة تلك التجربة، بقولها: «شخصية جديدة عليّا تمامًا، لم أسبق تقديمها من قبل، وستحمل العديد من المفاجآت»، مُعربة عن آمالها بأنّ تنال إعجاب الجمهور، فور عرض المسلسل تليفزيونيًا، «المسلسل عائلي، وبه أحداث مشوقة للغاية».

أبطال مسلسل حدوتة منسية

ويُشارك في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، عددًا كبيرًا من الفنانين، إلى جانب سوسن بدر وعبير صبري، أبرزهم نانسي صلاح، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمد علي رزق، ومحمود حجازي وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.