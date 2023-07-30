عبير صبري ودنيا عبد العزيز ينعيان نجل حسن يوسف وشمس البارودي: ربنا يصبركم

نعت الفنانة عبير صبري، وفاة عبدالله، نجل الفنان القدير حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال قضاء عطلته بالساحل الشمالي، الأمر الذي تسبب في حالة من الحزن بالوسط الفني.

وكتبت عبير صبري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، موجهة رسالة للنجمين حسن يوسف وشمس البارودي بقولها: «ربنا يرحم عبدالله ابن الفنانين الكبار ويلطف بيهم في الابتلاء ويصبرهم على مصيبتهم»، طالبة من جمهورها ضرورة الدعاء للوالدين بالصبر، وللشاب الراحل بالرحمة والمغفرة.

وفاة عبدالله ابن حسن يوسف عن عمر 35 عامًا

من جهتها، كتبت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع انستجرام، معبرة عن حزنها لوفاة عبدالله نجل حسن يوسف بقولها: «خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير حسن يوسف وزوجته السيدة شمس البارودي في وفاة نجلهما عبدالله حسن يوسف، اسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان وإن لله وإن اليه راجعون».

نجوم الفن ينعون ابن حسن يوسف وشمس البارودي

وكان عدد من نجوم الفن حرصوا على مواساة حسن يوسف وشمس البارودي، في وفاة نجلهما عبدالله، الذي يعد أصغر أبناءهما عن عمر ناهز 35 عامًا، من بينهم سوسن بدر، سامح الصريطي، عصام السقا، رانيا محمود ياسين، تامر عبدالمنعم.