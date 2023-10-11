176 فرعا بـ«مجمعات» الإسكندرية تستعد لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بدء إجراءات مبادرة تخفيض السلع الغذائية الأساسية، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الوزراء، وتتابع المديرية ترتيبات وإجراءات تفعيل المبادرة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

الأرز والسكر والدواجن

قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والأتصال السياسي بتموين الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري الآن التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، لبحث إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لخفض أسعار السلع الأساسية من الزيوت والأرز والسكر والدواجن المجمدة وبيض المائدة ومنتجات الألبان، بنسب تصل إلى 25% خلال الفترة القليلة المقبلة.

الأسعار بعد التخفيض

أضاف «القلش» أن منافذ الوزارة التموين بالمحافظة متمثلة فى فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، التي تبلغ نحو 176 فرعا، تقدم أسعار مخفضة للسلع الأساسية، إذ تضخ كميات من السكر بسعر 20 جنيها للكجم في عدد من 3 إلى 4 فروع في كل حي، طبقا للكميات المتوفرة، وكذلك طرح زيوت سعر الزجاجة 800 مللي بسعر 40 جنيها، كما تضح كميات من الأرز بأسعار 20 جنيها، و22 جنيها للكجم معبأ حسب الصنف، وتعرض لحوم بلدي بسعر 240 جنيها للكجم، واللحوم السوداني سعر الكجم 220 جنيها، ولحوم مجمدة بسعر 170 جنيها للكجم، ودواجن مجمدة سعر الكجم 85 جنيها.

كما يجري التنسيق حاليا بين شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإثراء المبادرة.