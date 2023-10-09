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شعبة المستوردين: مبادرة خفض السلع لها مردود «إيجابي» على ميزانية الأسرة

كتب:

سعيد رمضان
03:56 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
السلع الغذائية

السلع الغذائية

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، إن قرار الحكومة بتخفيض أسعار السلع سيكون لها مردودا إيجابيا على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط، موضحا أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك أساسي مع الدولة في خفض الأسعار.

خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة بين 15% لـ25 %

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن منذ قليل، أنه جرى التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة بين 15% لـ25 %، وهي «السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة»، والتطبيق بداية من السبت المقبل. 

مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.

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