مصر أكتوبر: مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تخفف عن كاهل المواطن

أشاد المهندس أحمد الباز الأمين العام لحزب مصر أكتوبر، بمبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بالإضافة إلى الألبان والدواجن، منوها بأن تلك الخطوة تساعد المواطنين على تحمل موجة التضخم وغلاء الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية الراهنة.

السلع الأساسية المستهدفة من المبادرة، يعتمد عليها 90% من الأسر

وأضاف «الباز» في تصريحات له اليوم، أن السلع الأساسية المستهدفة من المبادرة، يعتمد عليها 90% من الأسر المصرية، وخفض أسعارها يخفف عن كاهل شريحة كبيرة من المواطنين، مثمنا جهود الحكومة لسرعة الإفراج عن السلع الأساسية.

إقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة

ونوه الأمين العام لحزب مصر أكتوبر، بأهمية إقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أهمية التوسع في عدد المنافذ وتكثيف الحملات الرقابية عليها.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اجتماعه مع الحكومة اليوم إلى أنه جرى التوافق على الاجتماع بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي للعمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار لإنجاح هذه المبادرة حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.