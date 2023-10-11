دانا أبوشمسية مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس.. ثقة وقوة في وجه العدو

تقف داخل دائرة مشتعلة بالنيران، تملؤها الثقة الكاملة، نظرات حاسمة، ونبرات قوية، تتبع حركات العدو، رغم ما يرتكبه من ممارسات إرهابية طوال الوقت، فترفع شعار «لا تراجع ولا استسلام».. تمضي قُدما في سبيل تنفيذ عملها، وترصد كل ما يدور داخل مدينة «القدس»، وتضع المعلومات أمام المُشاهد، هي المراسلة التليفزيونية دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» هناك، التي طغى اسمها بين مُتابعي القناة، على مدار الأيام الماضية، من جمهور الوطن العربي كله، فقد حظيت بإشادات واسعة، لأدائها المهني.

رغم النجاحات التي يزخر بها المشوار الإعلامي لـ دانا أبو شمسية مراسلة «القاهرة الإخبارية»، والشغف الذي يملأ القلب والعقل، إلا أنّ مسؤوليات بيتها لم تؤثر على مؤشر النجاح قط، فلديها العصا السحرية، التي تُحقق بها المعادلة، لاسيما وأنها لديها طفلة لازالت في أعوامها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم «ناي» كـ«لحن القلب والوطن».

أصدقاؤها بالحقل الإعلامي، أحدهم رهن الاعتقال بجيوش الاحتلال، أو سقط شهيدًا خلال تأدية عمله، ورغم كل الصعوبات التي تعترض طريقها، لكنها لم تتردد في تتبع الأحداث والمعلومات، للوصول إلى الحقيقة الكاملة، لتمد بها المُشاهد في النهاية، لتكوّن علاقة مع الجمهور، شعارها «الصورة الكاملة.. سرعة ومصداقية».

صعوبات عدّة، واجهتها دانا أبو شمسية، طوال عملها التليفزيوني، ووُضعت رهن الاعتقال، وجرى احتجازها في سجون الاحتلال ذات مرة، قبل 7 سنوات تقريبًا، على خلفية إصرارها لرصد الأحداث، والتقطت وقتها مقطع فيديو لتفتيش الشبان من قبل شرطة الاحتلال عند باب العامود في القدس.

دانا أبو شمسية، واحدة من أبرز مراسلي «القاهرة الإخبارية»، التي تطل على جمهورها، على مدار اليوم، من داخل القدس، لترصد كل ما يحدث هناك، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، لتواصل المزيد من الإنجازات والنجاحات.