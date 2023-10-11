جابر القرموطي: «القاهرة الإخبارية» تنطق بلغة إعلامية متوازنة أمينة

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن قناة القاهرة الإخبارية نجحت في التعبير عن الموقف المصري خلال تغطيتها للوضع في قطاع غزة، من خلال لغة عقلانية محايدة.

وتابع «القرموطي» في تصريحات لـ«الوطن»: «نجحت القناة على مدار العام منذ انطلاقها، في تقديم تغطيات إخبارية مميزة، ليس فقط في أحداث غزة الأخيرة، إذ أدت دورها كما ينبغي أن يكون في التعبير عن الوضع بلغة إعلامية متوازنة وأمينة، حتى أن القنوات الإخبارية تنقل عنها بمنتهى الثقة، بما لديها من التزام أخلاقي، ولا تعالج القضايا بصور مسيئة أو غير لائقة».

القرموطي: جزء مهم من نجاح القناة يعتمد على كفاءة المذيعين

وأشار إلى أن مع اقتراب الذكرى الأولى لتأسيس قناة القاهرة الإخبارية، يزداد احترام المشاهد للقناة التي نجحت في فرض نفسها على الساحة الإعلامية المصرية والعربية أمام القنوات التي تتواجد منذ 15 أو 20 عاما، متابعا: «جزء مهم من نجاح القناة ينطوي على الكفاءة الواضحة للمذيعين ومقدمي البرامج، سواء الشباب أو المخضرمين أصحاب الخبرات، فالجميع متميز في مجاله».