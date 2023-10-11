منى عوكل.. نبض «القاهرة الإخبارية» في غزة «الملتهبة»

قد يغفل البعض عن المخاطر الذي يعيشها المُراسل التليفزيوني، لاسيما في المناطق «الملتهبة»، وقد يدفع روحه بأكملها ثمنًا لعمله، لاسيما وأنه يتواجد في «ساحة الحرب» دون تراجع أو استسلام، فلا تُرهبه رصاصة طائشة، أو غدر العدو، إذ أنّ تلك «الوظيفة» تتطلب مهامًا خاصة واستثنائية لا بد توافرها في كل من يدخل تحت رايتها، وهي السمات التي تمتاز بها شخصية منى عوكل مراسلة «القاهرة الإخبارية» في غزة.

قبل يومين تقريبًا، أثيرت حالة من القلق والخوف، بين جمهور «القاهرة الإخبارية» في الوطن العربي، كون حياة «عوكل» في خطر، واضطرت إلى الانسحاب لدقائق معدودة، عن الهواء، قبل أنّ تعود مُجددًا عبر الشاشة، وتُطمئن زملاءها بالقناة وكذلك الجمهور، حيث جاء ذلك بالتزامن مع تهديدات قوات الاحتلال بإخلاء مبنى القناة في غزة، وسماع دوي انفجارات في محيط المكان آنذاك، قبل أنّ ينقطع البث لعدة دقائق.

تؤمن مراسلة «القاهرة الإخبارية» بأهمية وقيمة عملها التليفزيوني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بلادها، لتبحث عن المعلومة دون كلل أو ملل، فتتبع الأحداث أينما كانت، لتُطلع المُشاهد على آخر التطورات، وتجعله في الصورة كأنه يقف في قلب الحدث، وهو ما نالته من تكريمٍ وتقديرٍ جماهيري، وصار الجمهور يحفظ اسمها عن ظهر قلب.

وحظيت تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» للأحداث القائمة في فلسطين حاليًا، بردود فعل إيجابية في الوطن العربي كله، كونها وضعت المُشاهد في قلب الحدث، وعلى مدار الـ24 ساعة.