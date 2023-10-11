الإعلامية نهى توفيق: قناة القاهرة الإخبارية تناولت أحداث غزة بشكل معمق ولحظي

أشادت الإعلامية نهى توفيق بالتغطية التي قدمتها قناة القاهرة الإخبارية خلال الأحداث الأخيرة في غزة، قائلة: «القناة أثبت مهارة وجدارة في تناول الحدث بشكل معمق ولحظي من مختلف الزوايا».

وتابعت في تصريحات لـ«الوطن»: «لم يقتصر الأمر على التغطية الأخيرة فقط بل هو واضح في كل الأحداث السابقة التي تناولتها القناة بقدر من المهنية والموضوعية والاحترافية، من خلال عرض كل الزوايا والرأي والرأي الأخر، وعرض الموضوع بمختلف زواياه وعناصره».

نهى توفيق: القاهرة الإخبارية اثبتت احترافية شديدة في التعامل مع الأحداث الساخنة

وتابعت «توفيق»: «أظهرت القناة احترافية شديدة في التعامل مع الأحداث الساخنة، مع احترام الثوابت الخاصة بالدولة المصرية، فالعاملين بها على قدر كبير من الاحترافية والخبر، وعلى رأسهم الإعلامي أحمد الطاهري الذي أثبت أنه (صنايعي) أخبار ومحترف في تقديم تناولات إعلامية بشكل مميز، وذلك بخلاف روح التكامل التي تجمع الفريق معا ما بين مراسلين، مذيعين، مقدمين برامج ومعدين وهو ما ينعكس على الشاشة ويظهر في الأداء».

وقالت نهى توفيق إن القاهرة الإخبارية نجحت في خلق بصمة خاصة بها في فترة قليلة من عمر القنوات الأخبارية.