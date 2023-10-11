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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتبنى حملة للتبرع بالدم للفلسطينيين

كتب:

محمد عزالدين
06:21 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تبنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتبرع بالدم للفلسطينيين.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، ومواد غذائية وعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات، وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين، جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد، حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما ينفذ بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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