«مستقبل وطن» ينظم مسيرة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية

نظم مستقبل وطن بالدقهلية، مسيرة ضخمة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أمام المكتب العقاري في مدينة المنصورة، لتحرير توكيلات تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة فترة جديدة، ودعمه ومساندته وسط تشديدات أمنية مكثفة.

الإنجازات والمجهودات ملموسة على أرض الواقع

وأكد مجدي عبد الغني رياض، أمين العضوية بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، بأن الحزب بكامل قياداته وأعضائه وهيئات المكتب، داعمين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن الرئيس السيسي رجل أفعال وليس أقوال، ولا نقول هذا الكلام دون أدلة واضحة وصريحة، فالإنجازات والمجهودات كلها موجودة على أرض الواقع وكلها ملموسة.

وأضاف «رياض» أن مبادرة 100 مليون صحة اهتمت بصحة المواطن المصري وجابت كل القرى والعزب البعيدة المحرومة من الرعاية الصحية، بجانب الفكرة العبقرية التي أطلقها الرئيس السيسي وهي المكتبة المتنقلة التي وصلت إلى كل كبير وصغير في أرجاء مصر، وآلاف المبادرات والإنجازات الأخرى، فالرئيس لم يترك شيئًا للصدفة.

الرئيس حافظ على مصر وأعاد لها هيبتها

في السياق ذاته، قال السيد الحديدي، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، في شرق المنصورة، أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي قام بالعديد من الإنجازات الهامة التي من الصعب تعدادها ،حول كل ماهو عشوائي إلى جنة تسر الناظرين، كما أنشأ شبكة طرق تضاهي طرق أوروبا والعالم المتقدم يكفي انه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حافظ على مصر صامدة وأعاد لمصر هيبتها وقوتها.