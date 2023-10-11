حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من اتحاد نقابات عمال مصر

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من اتحاد نقابات عمال مصر.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة.

وفِي إطار اللقاء رحبت الحملة بالوفد والزيارة، مشيرة إلى الدور المتميز للاتحاد في العمل النقابي، وأكد «فوزي» أن الحملة الرسمية للمرشح متاحة لكل المصريين، من خلال نظام عمل غير نمطي قائم على المشاركة الجماعية من كل أطياف الشعب المصري.

ولفت المستشار القانوني للحملة، إلى اهتمام الدولة بالعمال على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن العمال مكون أساسي لأي مجتمع، وهم جزء مهم في مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى ضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري.

وأكد اتحاد نقابات عمال مصر، أنهم بدأوا بالفعل في تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي تهدف إلى توعية العمال بحقهم الدستوري، مؤكدين حرصهم على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وكذلك حرصهم على التوعية للعمال المصريين بالخارج من خلال نقل الحقائق والإنجازات كجزء من دور التنظيم النقابي.