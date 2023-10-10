«اشتريها بـ500 جنيه فقط».. شهادة استثمار البنك الأهلي بأقل مدة في مصر

يتيح البنك الأهلي المصري شهادة استثمار ب مدتها عام فقط، وهو ما يناسب عدد كبير من العملاء، ودورية صرف العائد شهريًا، والحد الأدنى للشراء بمبلغ قليل، ونرصد في السطور التالية التفاصيل.

بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023، من البنك الأهلي، فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، وفيما يلي أهم المعلومات عن شهادة استثمار ب.

أهم المعلومات عن شهادة الاستثمار

- المدة عام.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- سعر العائد 11.50%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا، وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- يتم صرف العائد على الشهادة من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

سعر العائد على شهادة استثمار ب

- وسعر العائد على شهادة استثمار ب من البنك الأهلي ثابت طوال مدة الشهادة.

- ويحدد سعر العائد بحسب السعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه.