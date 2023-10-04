شروط وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات.. اعرفها

أعلن البنك الأهلي المصري، عن وجود وظائف شاغرة لأصحاب الخبرات وحديثي التخرج، حرصًا من البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة للعمل في المجال المصرفي، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية لتوفير مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح البنك الأهلي، عبر موقعه الرسمي، تفاصيل الوظائف الخالية، ونستعرض في السطور التالية، الشروط المطلوبة لوظائف البنك الأهلي لأصحاب الخبرات، وشروط وتخصصات ووظائف حديثي التخرج، وكيفية التقديم، والتي جاءت كالتالي:

شروط وظائف البنك الأهلي لأصحاب الخبرات

- يجب ألا يكون المتقدم لوظائف البنك الأهلي المصري لديه أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- يجب أن يكون المتقدم لوظائف أصحاب الخبرات حاصل على شهادة عليا، سواء كانت درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 3 سنوات أو أكثر.

- يجب أن يكون لديه شهادات خبرة من جهات العمل السابقة التي كان يعمل بها بحد أدنى 6 أشهر.

شروط وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج

- لابد أن يكون المتقدم لوظائف حديثي التخرج حاصلا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات.

- لابد أن يكون المتقدم لوظائف حديثي التخرج من خريجى 2019 أو 2020 أو 2021 أو 2022.

- أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- ألا يكون له أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

- أن يكون محل الإقامة الخاص بالمتقدم للوظائف مطابقًا للرقم القومي.

وحدد البنك الأهلي الكليات والتخصصات المطلوبة لوظائف حديثي التخرج، والتي تتمثل في «خريجي كليات التجارة، خريجي كليات إدارة أعمال، خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية، خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات».

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري لأصحاب الخبرات وحديثي التخرج، الدخول للموقع الرسمي للبنك الأهلي والضغط على الأيقونة الخاصة بالوظائف، ويتم إدخال جمبع البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف والضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب الوظائف بالبنك.