المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان: نجري اتصالات مكثفة لخفض التوتر

نقل أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، تفاصيل ما يحدث على الحدود اللبنانية عند الخط الأزرق للأمم المتحدة والجدار الفاصل بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل، في الوقت الراهن.

قصف متبادل

وقال «سنجاب» إن الهدوء يسود المكان بعد القصف الأخير المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعدما أعلن حزب الله أنه لن يسكت على أي اعتداء من جيش الاحتلال على جنوب لبنان، عقب قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل 3 من عناصر حزب الله.

وتابع بأن حزب الله بدأ في اتخاذ تدابير عسكرية بينما تسير قوات الأمم المتحدة «يونيفيل» دوريات مستمرة مع الجيش اللبناني على الحدود لتمشيط القطاع الغربي، وعثر على منصة إطلاق صواريخ.

لا نتعامل إلا مع حكومات رسمية

أضاف أن المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان أندريا تننتي، أكد لـ«القاهرة الإخبارية» أن «يونيفيل» تتعامل فقط مع السلطات الرسمية في الجانب الإسرائيلي أو الجانب اللبناني، ولا نتعامل مع أي قوى أو أحزاب أخرى، وأن «يونيفيل» تجري اتصالات مكثفة لخفض التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.