أبوالغيط يدعو لوقف فوري لإطلاق النار: «التصعيد بين حماس وإسرائيل غير مسبوق»

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التصعيد بين حماس وإسرائيل غير مسبوق في حدته وآثاره، وهناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع، وربما اتساع نطاق المواجهات، وهي احتمالات يتمنى ألا تتحقق، لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم، ويبدو للأسف أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه.

وأضاف «أبوالغيط»، خلال كلمته في اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعرضها قناة إكسترا نيوز، أن هذه اللحظة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب، والعمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تجلب الاستقرار بل ستدخلنا المزيد من دوامات العنف والدم والعقوبات الجماعية التي تمارسها هذه السلطات ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة بالقانون الدولي .

وأشار إلى أننا نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورا، وإدانتها بأشد العبارات، ولا أحد كان يرغب في مثل هذا التصعيد ونرفض بشكل تام أي عنف ضد المدنيين، فقد المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال.

وتابع: «أدعو لوقف فوري لإطلاق النار، ووقف هذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة، وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم».