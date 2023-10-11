«القومي للمرأة» يدشن مبادرة «تحويشة» بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية، عن تدشين مبادرة «تحويشة» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، ضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي من داخل قرية «دانجوي»، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة» بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تدشين مبادرة «تحويشة» بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، إلى أن تدشين المبادرة جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للمرأة المعيلة في القرى من خلال توفير كل الخدمات لهم وإقامة العديد من المبادرات والفعاليات لدعمهم وخاصة في قرى مبادرة حياة كريمة.

وأكدت المحافظة أن المبادرة عبارة عن تعريف المرأة بخدمات البنوك، والخدمات التي يقدمها المجلس من خلال التيسيرات المالية التابعة للمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى استخراج بطاقات رقم قومي واستخراج بطاقات بنكية لهم.

وأوضحت الدكتورة أمينة شلبي مسؤول المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أن هذه المبادرة تهدف تقديم تيسرات للمرأة من خلال إصدار 200 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات، واستخراج عدد من البطاقات البنكية من بنك مصر، بالإضافة إلى المرور على مبادرة نموذج المحاكاة البنكية أو تحويشة في بنك، مشيرة إلى وجود مكتب للشكاوى خاص بالفرع لشرح وتقديم الخدمات للسيدات.