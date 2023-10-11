المكرونة بـ10 والسكر 28 جنيها.. قائمة أسعار السلع بعد مبادرة الدولة

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن هناك مطالبات منذ فترة للدولة المصرية من أجل التدخل في ضبط الأسعار، خاصة أن الدولة تمتلك الشركات التي تستطيع استخدامها في هذا الأمر.

تراجع سعر السكر في الأسواق

وأضاف «كاسب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع منذ عده أيام مع أصحاب المصانع وقبل الاجتماع كان سعر طن السكر وصل إلى الاجتماع 34 ألف جنيه، وفي اليوم التالي انخفض إلى 33 ألف جنيه ما يؤكد قوة الحكومة المصرية في ضبط الأسعار وتخفيف العبء على المواطن المصري.

أسعار السلع الغذائية بعد التراجع

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أنه تم إطلاق مبادرة حكومية يوم الاثنين الماضي، لتخفيض الأسعار، وسيتم تطبيقها في الأسواق المصرية بداية من السبت المقبل، وتصل نسبة الانخفاض إلى 25% ما يؤدي إلى وصول سعر المكرونة تقريبا في السوق المصري إلى 10 جنيهات بعد أن بلغ 14 جنيهًا كما يبلغ سعر كيلو الأرز 18 جنيهًا، بعد أن وصل إلى 25 جنيها، فيما يسجل سعر السكر 28 جنيهًا، بعد أن بلغ 40 جنيها، بينما يصل سعر الدقيق إلى 16 جنيها بدلا من 20 جنيها.