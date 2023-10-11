انطلاق خدمة قسطرة القلب ضمن مبادرة كل ثانية حياة في القليوبية

أعلن فرع القليوبية للتأمين الصحي، انطلاق خدمة قسطرة القلب على مدار الساعة ضمن مبادرة كل ثانية حياة، التي تهدف لعلاج مرضى جلطات القلب، ضمن المنظومة الخاصة بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

تحسين صحة المصريين

المبادرة تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة المصريين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق حزمة من الإجراءات الصحية التي تضمن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

مستشفى بنها للتأمين الصحي

يذكر أن مستشفى بنها للتأمين الصحي، تم إدارجه ضمن المبادرة التي تعمل على تدريب الفرق الطبية على أحدث الأدلة العلمية في مجال أمراض القلب، وتوقف عضلة القلب، والتشخيص السريع لحالات النوبات القلبية مع توفير القسطرة التشخيصية والعلاجية لمرضى الجلطات القلبية الحادة.

كما أنه تم إسعاف 5 حالات من مرضى الجلطات القلبية والشرايين التاجية منذ بداية العمل بالمبادرة حتى الآن، حيث تتلقى المستشفى البلاغات على الخط الساخن 16474 ويقوم المختص من خلال هذه الخدمة بتقديم الإرشادات الصحية للمريض، انطلاقاَ من أهمية عامل الوقت في إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، كما يتم من خلال الخط الساخن توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل المريض وعمل الإسعافات الأولية أثناء انتقاله لأحد المستشفيات التي تم إدراجها ضمن المبادرة لتوفير خدمات القساطر القلبية على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع القليوبية، إن المستشفى يقدم خدمات متميزة لإنهاء قوائم انتظار مرضى القلب والقسطرة بشكل منتظم داخل المستشفى على مدار الأسبوع لخدمة مرضى التأمين الصحي بالقليوبية والمنوفية والشرقية، بما يقارب 200 حالة شهريا، إلى جانب مبادرة كل ثانية حياة.