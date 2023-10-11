إنجازات 10 سنوات.. محطة كهرباء غياضة إنجاز عالمي على أرض بني سويف

تُعد محطة توليد الكهرباء في قرية غياضة بمحافظة بني سويف، واحدة من أكبر ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء في العالم، والتي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بطراز «h class»، حيث أقيمت على مساحة 500 ألف مترمربع، بطاقة 4800 ميجاوات.

10 معلومات عن محطة كهرباء غياضة في بني سويف

وتستعرض السطور التالية 10 معلومات عن محطة كهرباء غياضة، وفقا لتصريحات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لـ«الوطن»، كالتالي:

1 ــ تعتمد محطة كهرباء غياضة في تشغيلها على الغاز الطبيعي، حيث تعد من نتاج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بتكلفة إجمالية وصلت لملياري يورو، بالتعاون مع الحكومة الألمانية.

2 ــ تسهم المحطة بقرابة 20% من إنتاج الكهرباء في مصر.

3 ــ تعمل محطة كهرباء غياضة بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%.

4 ــ نفذت شركتي «سيمنس» الألمانية و«السويدى إليكتريك» المصرية، بالتعاون مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء محطة كهرباء غياضة في محافظة بني سويف، وسط اجراءات تنفيذ تتضمن تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

5 ــ تتكون محطة كهرباء غياضة في بني سويف من 12 توربينة، منها 8 غاز، 4 بخار، وقدرة كل توربينة 400 ميجاوات، لتبلغ الطاقة المتولدة 4800 ميجاوات.

6 ــ تكلفة المشروع بتكلفة قدرها ملياري يورو للمشروع، بالإضافة إلى 50 مليون يورو لتجهيز الموقع.

7 ــ محطة كهرباء غياضة تقع في الجانب الشرقي من نهر النيل قرب قرية غياضة بمركز ببا جنوب بني سويف، والتي تحولت بعد إنشاء المحطة إلى مجتمع عمراني متكامل بداية مع إنشاء المشروع.

8 ــ تُعد محطة توليد الكهرباء بقرية غياضة في محافظة بني سويف، واحدة من أكبر ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء في العالم.

9 ــ تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بطراز «h class»، حيث أقيمت على مساحة 500 ألف متر مربع.

10ــ افتتح الرئيس السيسي محطة كهرباء غياضة عام 2018، حيث تعتمد في تشغيلها على الغاز الطبيعي، وتعد من نتاج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.