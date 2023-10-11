جامعة سوهاج توفر للعاملين لحوما بلدية بأسعار مخفضة.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وزارة الزراعة ستوفر اللحوم العجالي والضأن بشكل أسبوعي لبيعها للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

بيع اللحوم بأسعار مخفضة في جامعة سوهاج

وقال الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج، إنه سيتم انتقاء أفضل أنواع لحوم العجول والخراف التي يتم تربيتها بمزرعة الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة، وطرحها للبيع فى منفذ بيع منتجات الكلية وذلك بمقر جامعة سوهاج القديم بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

أيام بيع اللحوم بأسعار مخفصة

وذكر الدكتور زينهم شيخون وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم البدء في المبادرة وذبح عجل جاموس وزن 400 كيلوجرام، وبيعه بالكامل لجميع العاملين بالجامعة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق المتداولة، كما تم تحديد يوم الإثنين من كل أسبوع لبيع لحوم العجول، بينما يوم الأربعاء أسبوعيا لبيع لحوم الضأن.

يذكر، أن نقابة العاملين بجامعة سوهاج طرحت منذ عدة أيام لحوما وأسماكا بأسعار مخفضة للعاملين بالجامعة، حيث بلغ سعر الكيلو 240 جنيها، فيما يبدأ كيلو السمك من 35 جنيها.