نجوم الفن ينعون المخرج علاء محجوب

حرص نجوم الفن على نعي المخرج علاء محجوب والد الفنانة نسمة محجوب الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

نجوم الفن ينعون علاء محجوب

واعلنت نسمة محجوب وفاة والدها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام وفاة والدها: «إنَّ لله وإنَّ إليهِ راجعون،توفى إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب،المخرج السينمائي علاء محجوب برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة، سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزّاق)».

ونعت أروى جودة والد نسمة محجوب: «ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر قلوبكم حبيبتي».

ساندي تنعى علاء محجوب

وقالت ساندي: «ربنا يصبرك ويرحمه كان راجل محترم وطيب ربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته»، ونعته الفنانة مي نور الشريف: «البقاء لله ربنا يغفر له ويرحمه» فيما قال علي الألفي: «البقاء و الدوام لله وفاة والد الصديقة الفنانة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب وحما صديقي شادي الحلواني الله يرحمه ويصبر محبيه».