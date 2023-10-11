سندها وصاحبها.. ماذا قالت نسمة محجوب عن والدها قبل وفاته؟

حالة من الحزن، سيطرن على الوسط الفني بعد انتشار خبر وفاة المخرج علاء محجوب، والد الفنانة نسمة محجوب، التي أعلنت عن خبر وفاته عبر صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفور وصول جثمانه دخلت في حالة من الانهيار وحاول الحاضرون تهدئتها في هذه الحالة الصعبة.

رحيل المخرج علاء محجوب

علاقة قوية جمعت الفنانة نسمة محجوب، بوالدها الراحل المخرج علاء محجوب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، على الرغم من سفره الدائم إلا أن وقت حضوره معها ابنتيه لابد أن يكون موجودا في تفاصيل حياتهما اليومية، وفق ما روته نسمة محجوب، خلال حديثها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي.

«بابا شخص هادئ بطبعه جدا بيحب أوي اللي هو بيعمله ودي حاجة ورثناها منه عنده شغف وإصرار كبير بالفن» حسب تعبير «نسمة» خلال اللقاء، موضحة أنه يتميز بالإصرار والعند في خروج أفكاره بالشكل المطلوب، وهذا ما ورثته عنه هي وشقيقتها.

علاء محجوب مصدر دعم في حياة ابنته

المخرج الراحل علاء محجوب، كان الداعم الأول في حياة ابنته «نسمة»، موضحة: «كنت بلجأ له في أي قرارات في حياتي خاصة الفن لأنه الوحيد اللي مش بيجامل وبيقولي على الحاجات اللي أحسنها أو كويسه فيها» حسب ما ذكرته، مشيرة إلى أنه يتمتع بشخصية مميزة وجميلة للغاية.

«أنا كنت دايما عايز أنهم يكونوا ناجحين في دراستهم ويعملوا اللي هما عايزينه وكانوا على طول من الأوائل» وفق تعبير المخرج الراحل علاء محجوب مع الإعلامي عمرو الليثي، مشيرًا إلى أن ابنته تمتلك صوتًا قويًا للغاية في الغناء، اكتشفه حينما كانت تغني مع ابن علي الحجار وابنة محمد ثروت.

علامات من الدهشة والانبهار، سيطرت على «محجوب» حينما سمع صوت ابنته «نسمة» وهي تغني حينما كانت في عمر الـ13 عامًا، «انا اتخضيت أنها بتغني بالشكل ووقفت جمبها وشجعتها خاصة أنها بتحب اللي هي بتعمله ومركزة فيه».