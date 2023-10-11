آخر أخبار فلسطين وإسرائيل.. تعطيل الطوارئ بمستشفيات غزة لانقطاع الكهرباء

شهدت أخبار فلسطين وإسرائيل العديد من التطورات اليوم الأربعاء، وهو اليوم الخامس لعملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعلان حالة الحرب، لأول مرة منذ 50 سنة، في إشارة إلى جسامة التهديد الذي يواجه إسرائيل.

آخر أخبار فلسطين وإسرائيل.. انقطاع الكهرباء بالكامل في غزة

وبحسب المستجدات الخاصة بأخبار فلسطين وإسرائيل، فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة قد توقفت عن العمل بعد نفاد الوقود.

وقال محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، إنه لم يمكن إيصال الكهرباء على مدار 4 أيام بأنحاء القطاع، نظراً للقصف الإسرائيلي، وأضاف، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أن إمدادات المياه والآبار بحاجة إلى كهرباء لدفعها إلى منازل المواطنين في غزة، مؤكداً أنه تم تعطيل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات، بعد انقطاع التيار الكهربائي بصفة دائمة.

توقف الخدمات الصحية أبرز أخبار إسرائيل وفلسطين

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد غداً، مبينة في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، أن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خاصة «بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن»، وسط مناشدة كافة الجهات المعنية بتوفير الوقود اللازم لسد العجز في الكميات الموجودة حاليًا في المؤسسات.