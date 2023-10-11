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طارق الخولي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصلت لأبشع مرحلة من الانحطاط الإنساني

كتب:

عمرو صالح
11:19 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
طارق الخولي

طارق الخولي

أكد طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى مرحلة منحطة من الإنسانية.

وأعرب وكيل لجنة العلاقات الخارجية، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على «إكس»، عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائلي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة النظر لما يلقاه الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم الإنسانية.

إسرائيل تشن غارات جوية على الأحياء السكنية بقطاع غزة

وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على الأحياء السكنية بقطاع غزة، ما أدى إلى مصرع عدد كبير من المدنيين وإصابة آخرين في مشاهد تعدت حدود الإنسانية؛ الأمر الذي أحدث هزة وجدانية كبير لمشاعر الملايين من شعوب مختلف دول العالم.

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