«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المقابر في غزة

قالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في غزة، إنّ الأحداث في قطاع غزة تتصاعد بشكل سريع وتدفع سكان القطاع للنزوح إلى مدارس الأونروا، وجيش الاحتلال يواصل قصف المدنيين في تلك المدارس.

وأضافت «عوكل» خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أنّ عددًا كبيرًا من المناطق السكنية في قطاع غزة حُرمت من التيار الكهربائي، بسبب الدمار الكبير الذي حل بشبكاتها وتحتاج إلى وقت كبير لإعادة بنائها وترميمها.

وأكدت أنّ انقطاع التيار الكهربائي له تأثير كبير على عمل الأجهزة الطبية بالمستشفيات التي تستقبل المصابين، مشيرة إلى أنّ ثلاجات الموتى بالمستشفيات تكدست بالشهداء، وأصبحت هناك أزمة في دفنها في ظل استهداف قوات الاحتلال للمقابر بقطاع غزة.

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة عن طريق سيل من الغارات المتواصلة.

وتتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى نحو 974 شهيدا و5 آلاف مصاب، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.