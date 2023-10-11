وكيل «تشريعية النواب»: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أمر مرفوض تماما

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة الآمنة على أرضه في غزة، موضحاً أن المخططات التي تسعى لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى ما يسمونه «الوطن البديل» أمر مرفوض تماماً.

أضاف النائب إيهاب الطماوي، لـ«الوطن»، أن مصر لم ولن تقبل تحت أي ظرف تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، والدولة المصرية لا ولن تفرط في الأمن القومي المصري تحت أي ظرف، مؤكداً أن مصر قيادة وشعباً ومؤسسات تدرك تماماً مخططات قوى الشر للعبث بالقضية الفلسطينية وبمقدرات الشعب الفلسطيني، كما تدرك محاولات المساس بأمنها القومي الذي جرت حمايته بدماء شهداء مصر على مر العصور.

أكد «الطماوي» أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية كاملة عن ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن والمختص بإقرار الأمن والسلم الدوليين، لافتاً إلى أهمية التزام الدول والمنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل لاتباع معايير حقوق الإنسان وفتح ممرات آمنة داخل غزة.

أضاف أن جامعة الدول العربية عقدت اجتماعا مهما وأكدت عددا من التوصيات والمقترحات التي تؤمن بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحافظ على الأمن القومي العربي، كما أن هناك تشاورا دائما منذ اللحظات الأولى للأحداث الجارية بين قادة الدول العربية.