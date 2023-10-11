أحمد الطاهري: الجهود المصرية لا تنقطع لإيجاد ممرات إنسانية لنجدة أهل غزة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ التصعيد لا يزال مستمرا في قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، والدعم الأمريكي مفتوح لجيش الاحتلال، وسط تزييف للحقائق على الأرض، أما العالم فهو «شاهد ما شافش حاجة».

بايدن أقحم الأبعاد الدينية في الصراع

أضاف «الطاهري»، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بايدن رجل البيت الأبيض أقحم الأبعاد الدينية في الصراع، أما نتنياهو، فقد كان حديثه بأن رده سيغير الشرق الأوسط كله، بعد اتهامات له بالفشل».

وتابع: «تجددت مخططات التوطين القديمة تحت قصف لا يرحم ليهجر عائلات بأكملها تهجيرا قسريا، وهناك جهود واتصالات مصرية على المستويات كافة لا تنقطع من أجل إيجاد ممرات إنسانية لنجدة أهل غزة، صاحبها إعلان حاسم بأن السيادة المصرية ليست مستباحة».

دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

وأوضح أن ما حدث في السابع من أكتوبر الجاري، نقطة تحول كبرى، لافتًا إلى أن حلقة اليوم من البرنامج ستشهد تقديم قراءة في آخر تطورات الأوضاع بالأراضي المحتلة، ورصد دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني وكشف المخططات القديمة والجديدة للتهجير القسري لسكان غزة.