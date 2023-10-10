أحمد الطاهري: ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى من أهم أسباب ما يحدث الآن

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى وحالة الإحباط التي يعيشها الشارع الفلسطيني من أهم أسباب ما يحدث الآن، موضحا أن تداعيات ونتائج ما يحدث تستهدف الأمن القومي العربي في عمقه.

الاتجاهات الاستراتيجية

وأوضح «الطاهري» خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأراضي المحتلة تشهد تقاطع عدد من المسارات الإقليمية، لافتا إلى أن من دفع بحركة حماس إلى هذا المنعطف أضرها بشكل كبير، مشيرا إلى أن الهدف مما يحدث هو مصر التي تواجه تحديات على كل الاتجاهات الاستراتيجية الجنوبية في السودان ومياه النيل وتحديات شرقية في فلسطين ومحالاوت التهجير القسري لأهالي غزة، وتحدٍ آخر في شرق المتوسط.

القدرات العسكرية

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إلى أن الإدارة المصرية الوطنية تدخلت في الكثير من القضايا، ومنها قضية شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية، وذلك بفضل القدرات العسكرية التي ضمنت أمن وسلامة الملاحة البحرية والحدود والمياه الإقليمية.