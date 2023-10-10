أحمد الطاهري: السادات صاحب أول اقتراح بحكومة فلسطينية معترف بها

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن الرئيس أنور السادات، قدم الكثير للقضية الفلسطينية، بعكس التزييف التاريخي الذي تعمدت إليه جماعات الإسلام السياسي وبعض التيارات المتعصبة في تشويه صورته، لافتا إلى أنه أول من اقترح أن يكون لفلسطين حكومة معترف بها في 28 سبتمبر 1972.

السلام الشامل

أوضح «الطاهري» خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في نوفمبر 1977، كانت الزيارة التاريخية للرئيس السادات لإسرائيل وإلقاء خطابه في الكنيست، والخطاب يؤكد مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل، وهو أقوى من تحدث وربما يكون الوحيد، عن الحقوق الفلسطينينة من داخل إسرائيل، وكان أول من أشار لوضع القدس عاصمة لفلسطين.

إعلان الدولة الفلسطينة

وأشار إلى أنه في عام 1988، انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وأقر وثيقة إعلان الدولة الفلسطينية، وهو مقترح مصري صدر في عهد الرئيس السادات.