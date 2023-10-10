أحمد الطاهري: الأرض مقابل السلام مصطلح مصر في حل القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن خطوة الانطلاق لمصر كانت بطرح خطة للسلام وعملت عليها وأهم نقاطها حل القضية الفلسطينية طبقا لقراري مجلس الأمن 242 و338، وكان أول مرة يطرح على الإعلام العالمي مصطلح الأرض مقابل السلام وهو منهج وعمل مصري.

اتفاقية أوسلو

وأوضح «الطاهري» خلال استضافته على شاشة اكسترا نيوز، أن التفاوض استمر لسنوات من إدارة بوش الأب إلى إدارة كلينتون إلى أن وصلنا لاتفاقية أوسلو، والعمل المصري له دور كبير في تجهيز وتأهيل المفاوض الفلسطيني، ويشهد أحد فنادق القاهرة على دورات كان يقدمها كبار الأستاذة المصريين لإعداد دبلوماسي فلسطيني قادر على انتزاع حقوقه.

تشكيل سلطة فلسطينية

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري إلى أن اتفاقية أوسلو ركزت على النص على تشكيل سلطة فلسطينية، ويجب أن يعرف الجميع أن مصر شقيقة الدول العربية الكبرى حاضرة على الدوام.