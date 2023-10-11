أسيوط و«خريجي الأزهر» تبحثان التعاون في برامج التوعية والتدريب

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر السابق ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون بين المحافظة والمنظمة في تنفيذ برامج التوعية والدورات التدريبية المتنوعة للمنظمة، وتنفيذ ورشل عمل وندوات ومؤتمرات تثقيفية، ضمن خطة المنظمة لاستهداف كافة فئات المجتمع وتفعيلا للمشاركة المجتمعية.

برامج المنظمة العالمية

وخلال اللقاء تم استعراض خطة وبرامج المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي يُجرى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة في محافظة أسيوط، والتي شهدت اليوم تنظيم ندوة توعوية بكلية التربية بنات بفرع جامعة الأزهر بأسيوط بعنوان «استيقظ وافهم»؛ للتوعية بخطورة حروب الجيل الرابع والخامس، والتأكيد على ضرورة نشر الوعى ونبذ العنف والتطرف وكيفية مواجهة حروب الشائعات والاستغلال الامثل لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا المتنوعة والتحذير من خطورتها.

نشر الوعي والثقافة

وأشاد المحافظ بدور خريجي الأزهر في نشر الوعي والثقافة والفكر الإسلامي الوسطي، كما أشد بفعاليات وبرامج التوعية الخاصة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتى تضم قامات دينية وعلمية كبيرة والتي يجري تنفيذها لمواجهة الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع والحفاظ على تماسك الدولة المصرية والحفاظ على مكتسبات التنمية ودعم أركان الجمهورية الجديدة.