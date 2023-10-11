«الشعب الجمهوري»: إقبال على تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر في أسيوط

واصل أعضاء حزب الشعب الجمهوري، والمواطنين بمحافظة أسيوط، التوافد على مكاتب الشهر العقاري في المحافظة، لتحرير تأييدات لصالح مرشح الحزب الرئاسي حازم عمر.

حزب الشعب الجمهوري

وشهدت مكاتب الشهر العقاري بمراكز ساحل سليم وأسيوط والبداري صباح اليوم، إقبالا من المواطنين وأعضاء حزب الشعب الجمهوري لتحرير تأييدات لصالح مرشحهم، مؤكدين الوقوف خلفه في الاستحقاق الانتخابي وتقديم الدعم اللازم له.

من جانبه، قال السيد عبدالصبور، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بأسيوط، إنّ الحزب يعمل خلال الفترة الحالية على حملات توعية بين المواطنين، للتعرف على أبرز مطالبهم في المرحلة المقبلة، وتعريفهم بأهمية مشاركتهم بالعملية الانتخابية والمشاركة في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، في بيان: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على شرح تفاصيل برنامج مرشحنا للمواطنين بهدف تكوين ظهير شعبي له في الانتخابات المقبلة».

وكان حزب الشعب الجمهوري، أعلن في وقت سابق الدفع برئيسه حازم عمر للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.