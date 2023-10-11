محافظ أسيوط يفتتح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطري بتكلفة 7 ملايين جنيه، كما تفقد وصول بعض الأجهزة الطبية والمعدات تمهيدًا لتوزيعها على الوحدات البيطرية والمجمعات الزراعية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري السابق وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق أسيوط.

إنتاج النيتروجين السائل

وتفقد المحافظ عقب الافتتاح وحدة إنتاج النيتروجين السائل واستمع إلى شرح من الدكتور صلاح على لطريقة عمل الماكينة وأهمية واستخدامات النيتروجين السائل في أعمال التلقيح الصناعي للحيوانات، في 7 إدارات بيطرية موزعة على قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى سد احتياجات الإدارات البيطرية بالمحافظات المجاورة لتصبح وحدة أسيوط مركزًا إقليميًا لتوزيع النيتروجين السائل.

أجهزة سونار الأولى من نوعها

وتفقد المحافظ ومرافقوه بعض المعدات والأجهزة الطبية والمعدات البيطرية والتي تتكون من أجهزة سونار لاب توب والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر وتستخدم لفحص وتشخيص الأمراض عند الحيوانات.

وتم خلال الزيارة تسليم درع مديرية الطب البيطري لمحافظ أسيوط تقديرًا لدوره في دعم مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، كما كرم الوزير المحافظ الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى والدكتور أيمن صبحي مدير ادارة الرعاية والعلاج وشئون الوحدات والدكتورة غادة جلال مدير إدارة الخدمات، والدكتور ممدوح بداري مدير المديرية السابق تقديرًا لجهودهم.

والتقى محافظ أسيوط – خلال الزيارة – قيادات مديرية الطب البيطرى والعاملين بها لاستعراض أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى فضلًا عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة.

وطالب المحافظ كافة العاملين بالتفاني في العمل والنهوض بالوحدات البيطرية بالقرى والنجوع وتعظيم الاستفادة من الأجهزة والمكانات المتاحة بتلك الوحدات للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تكثيف القوافل الطبية البيطرية بقرى ومراكز المحافظة تسهيلًا على المواطنين معلنًا المضي قدمًا في تنفيذ جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».