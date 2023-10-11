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عاجل| إعفاء 12 سلعة من الجمارك لمدة 6 أشهر.. بينها الدواجن والسكر

إعفاءات جمركية تشمل 12 سلعة لمدة 6 أشهر.. أبرزها الدواجن والسكر والأدو

كتب:

أحمد شوقي
07:59 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023، بإعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية، لمدة ستة أشهر.

السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

1- الدواجن المجمدة

2- أحشاء وأطراف الدواجن الصالحة للأكل 

3- أجزاء لحوم من طيور الدواجن 

4- الألبان

5- الزبد

6- الجبن 

7- الشاي 

8- دهون وشحوم زيوت حيوانية 

9- السكر

10- المكرونة 

11- محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 

12- الأدوية

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